Kaçak madendeki göçükte ağır yaralanan madenci yaşama tutunamadı: 5 gün sonra çocuğu olacaktı!
Zonguldak’ta ruhsatsız olduğu öğrenilen bir maden ocağında yaşanan göçükte ağır yaralanan 33 yaşındaki madenci Uğur Bıyıklı, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Bıyıklı’nın eşinin hamile olduğu ve 30 Haziran'da bebeğinin dünyaya geleceği öğrenildi.
Olay, 21 Haziran’da Bağlık Mahallesi’nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi. Uğur Bıyıklı, maden ocağında çalışırken, meydana gelen göçüğün altında kaldı. Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Bıyıklı’nın belinde kırık olduğu tespit edildi.
4 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ
Yaralı madenci, ilk müdahalenin ardından, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Bıyıklı, 4 gün sonra hayatını kaybetti.
ÇOCUĞU 30 HAZİRAN'DA DOĞACAKTI
Maden işçisinden gelen acı haber nedeniyle hamile eşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bıyıklı’nın 30 Haziran'da baba olacağı, eşinin sezaryen yöntemi ile doğum yapacağı öğrenildi. Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Akşener'e '15 vekil' yanıtı
- Wagner güçleri ilerleyişini durdurdu!
- Tanrıverdi'den Kılıçdaroğlu'na 'Wagner' yanıtı
- Özdağ'dan Akşener'in '15 vekil' açıklamalarına yalanlama
- Japon deprem uzmanından 'İstanbul' uyarısı
- 'Rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı?'
- Köprüyü attı ittifakı bitirdi
- Düğünde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
- Adana'da deprem
- Melek Mosso'dan, 'sarılmak isteyen' başkana yanıt