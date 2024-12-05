Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıldönümü

Yayınlanma: 05.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2024 - 07:14

Cumhuriyet’e konuşan Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Dr. Ayşe Kaşıkırık, “Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar ne belediye başkanlıklarında ne belediye meclis üyeliklerinde ne muhtarlıklarda ne de milletvekilliğinde eşit temsil edilebildi” dedi.

‘EN FAZLA YÜZDE 20 OLDU’

“Türkiye’de kadınlar siyasi haklarını Belçika, Fransa, İsviçre ve İtalya gibi birçok Avrupa ülkesinden önce kazandı” diyen Kaşıkırık, “3 Nisan 1930’da belediye, 26 Ekim 1933 tarihinde köy ihtiyar heyeti üyeliği (azalık) ve muhtarlık, 5 Aralık 1934’te ise milletvekilliği seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını elde etti. 5 Aralık’ın 90. yıldönümünde 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarına göre TBMM’de kadın milletvekili oranı, Cumhuriyet tarihi boyunca en fazla yüzde 20 oldu. Her 5 milletvekilinden sadece biri kadın. Nevşehir ve Giresun’dan ilk kez birer kadın milletvekili Meclis’e girdi. Aralarında Adıyaman, Aksaray, Erzurum, Karaman, Ordu, Zonguldak’ın da bulunduğu 31 ilde ise hiç kadın milletvekili yok” diye konuştu.

Kaşıkırık sözlerini şu şekilde noktaladı: “1930’dan 2024’e kadar 19 yerel seçim geçirdik, 32 binden fazla erkek belediye başkanı seçerken sadece 150 kadın belediye başkanı seçtik. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 81 kentin 11’inde kadın belediye başkanları seçildi. Türkiye genelinde 922 ilçenin 61’inde de kadın belediye başkanları seçildi. Aslında kadınlar belediyelere “seçme” hakkını kullandı, “seçilme” hakkını tam olarak değil. 2024 yerel seçimleri ile kadın muhtar sayısı artmış olsa da Türkiye genelinde kadın muhtar oranı yüzde 3.33. Bayburt’ta hiç kadın muhtar yok. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, daha önce hiç kadın muhtar seçilemeyen Şanlıurfa’da, bu yıl ilk defa iki kadın muhtarımız görev yapıyor.”