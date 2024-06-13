Suriye'de IŞİD saldırısı: 6 Suriyeli asker öldü

Terör örgütü IŞİD'in, Suriye'nin Humus ile Rakka illerinde Suriye ordusuna düzenlediği saldırılarda en az 6 asker öldü, 10'dan fazla asker yaralandı.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 11:39
Suriye'de IŞİD saldırısı: 6 Suriyeli asker öldü
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, IŞİD'li teröristler, dün Humus ile Rakka illerinde çöl bölgesinde Suriye ordusuna yönelik iki saldırı düzenledi.

Humus'un Cub Cirah köyü ile Rakka'nın Rasafa çöl bölgesinde düzenlenen saldırılarda en az 6 asker öldü, 10'dan fazla asker yaralandı.

Suriye'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de büyük ölçüde etkisini kaybeden IŞİD, Rakka, Humus, Dera, Süveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak bilinen çöl bölgesinde, hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Terör örgütü, zaman zaman vur kaç taktiğiyle Suriye ordusu ve destekçilerine kayıplar verdiriyor.

 


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