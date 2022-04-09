Kadınları fuhşa teşvik edenlere 'Törpü' operasyonu: Biri kamu görevlisi çıktı

Diyarbakır'da kadınları fuhşa teşvik ettikleri belirlenen 1'i kamu personeli 5 şüpheli, 'Törpü' operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 65 kişiye de 134 bin TL ceza kesildi.

DHA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 16:34
Kadınları fuhşa teşvik edenlere 'Törpü' operasyonu: Biri kamu görevlisi çıktı
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Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir ilçesinde fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 ay süren çalışma yapıldı.

Şüphelilerin, polis takibine yakalanmamak için görüşmelerinde fuhuşla ilgili kavramlara özel kod isimleri verdikleri ve ayrıca polisler için 'amcalar', müşteriler için de 'koli' dedikleri belirlendi.

5 Nisan'da 3 farklı adrese gerçekleştirilen 'Törpü' operasyonunda, 1'i kamu personeli olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 8 cep telefonu, polis baskınına karşı önceden haber alma amacıyla kurulduğu düşünülen kamera sistemi ve sisteme ait 1 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 7 banka dekontu ele geçirildi.

65 KİŞİYE PARA CEZASı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Fuhşa teşvik edilen Ş.A. (28), E.A. (24), C.E. (31), E.Y. (25), G.Ç. (19) ve S.A.'nın (25) ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, 65 kişiye de 134 bin TL ceza uyguladı. 


diyarbakır

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