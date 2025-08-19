Kadınların giyim özgürlüğüne gerici saldırılar sürüyor: HÜDA PAR'dan mahremiyet politikası talebi!

Kadınların giyim özgürlüğüne yönelik gerici saldırılar sürüyor. Diyanet'in kadınların giyim özgürlüğünü hedef almasının ardından, HÜDA PAR'dan da benzer bir saldırı gerçekleşti.

DİYANET HUTBEYLE HEDEF ALDI

Diyanet tarafından 1 Ağustos’ta camilerde okutulan “Hayâ: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği” başlıklı cuma hutbesinde; “Kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi, nerede ve hangi amaçla olursa olsun Allah’ın örtünme emrini ihlaldir, haramdır” denilerek, kadınların giyim özgürlüğü hedef alındı.

HÜDA PAR DİYANET'İ TAKİP ETTİ

Diyanet'in söz konusu hutbesine yönelik toplumsal tepkiler sürerken, HÜDA PAR da bugün yayımladığı gündem değerlendirmesinde kadınların giyimine değindi. HÜDA PAR, kadınların açık giyimine ilişkin "kapitalist sistemin kadın bedenini metalaşatırması" iddiasında bulundu.

KADINLARA İFFET DERSİ VERMEYE ÇALIŞILDI

Metinde, kadınların giyimine ilişkin; “Çıplaklık ve teşhir, özgürlük ya da çağdaşlık kisvesi altında pazarlanmakta; özellikle kadın bedeni metalaştırılarak kapitalist piyasanın cazip bir ürünü haline getirilmektedir. Oysa bir toplumu ayakta tutan en önemli unsurlardan biri mahremiyet ve iffet bilincidir. Mahremiyetin yıkılması, iffet duygusunun tükenmesi, medeniyetin çöküşünü beraberinde getirir. İnsan bedenini örtmek, insanı diğer varlıklardan ayıran en temel değerlerden biri iken, teşhircilik toplumları içten çürütmeye yönelik planlı bir saldırı halini almıştır" denildi.

MAHREMİYET POLİTİKASI İSTENDİ

Buna yönelik politika geliştirilmesi gerektiği savunulan metinde; "Bu gidişata karşı toplumda kanaatkârlık ve kaynakları verimli kullanma bilincini güçlendiren ve mahremiyetin değerini yeniden öğreten politikaların hayata geçirilmesi zorunludur" talebinde bulunuldu.