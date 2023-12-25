Kadir Has’ta ‘ibadethane-ayakkabı’ tartışması büyüdü: TÜGVA’nın protestosuna karşı öğrenciler hocalarına sahip çıktı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 16:32

Güncelleme: 25.12.2023 - 16:32

Kadir Has Üniversitesi’nde bir akademisyenin, üniversitenin içindeki ayakkabılardan rahatsız olduğunu söylemesi üzerine öğrencilerle yaşadığı gerginlik sosyal medyaya yansıdı.

Akademisyenin, “Burası ibadethane, seccadenizin üzerine basmıyorum. Kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var. Burası herkesin ibadethanesi, Hristiyanlar da Budistler de burada ibadetlerini gerçekleştirebilir, burası mescit değil. Odamın kapısının önüne ayakkabı bırakamazsın bunun için ayakkabılık var. Okulun kuralları herkes için var, kapıdan çıkınca kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim” ifadelerini kullandı.

Tartışmayı video kaydına alan öğrenci olduğu tahmin edilen kişi de akademisyene “Kamuya açık alanda ses ve görüntü kaydı alıyorum kendi okulumda. Mahkemede aleyhine delil olarak bu görüntüleri kullanacağım. Bu oda benim seccadem, buraya ayakkabı ile girilemez, kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrıdır. Namazın içinde altı farzdan biri temizliği şart koşar. İnsanın namaz kıldığı yerin temiz olması gerekir” sözleriyle yanıt verdi.

AKADEMİSYEN SARAY’IN HEDEFİNDE

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından alıntılayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, akademisyeni hedef aldı.

Kadir Has Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

ÜNİVERSİTEDE KARŞILIKLI PROTESTOLAR

TÜGVA İstanbul Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve iktidara yakın isimlerin yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı, (TÜGVA) İstanbul Üniversite’ler adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaya ilişkin bugün bir eylem yapacağını duyurdu.

Paylaşımda, “Kadir Has Üniversitesi mescidinde, edepsiz ve saygısızca yapılan hareketi kınıyoruz. Üniversite gençliği olarak bu hadiseye yönelik tavrımızı göstermek üzere Balat Kampüsünde buluşacağız” ifadelerine yer verildi.

Ayakkabı Bahane Amaç İslam Düşmanlığı



Kadir Has Üniversitesi Mescidine yapılan saygısızlığı kınamak için bir aradayız. ??



???Hiç kimse Rabbimizin emirlerine uymamıza engel olamayacak.



Söyledik yine söylüyoruz#KampüslerBizeEmanet ???? pic.twitter.com/nsD7oCWpwW — TÜGVA Üniversite #KampüslerBizeEmanet (@tugvauniversite) December 25, 2023

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri ise bugün 12.30’da üniversitede yaptıkları açıklamada, “Hocamınız yanındayız” pankartı açtılar. Öğrenciler yaptıkları açıklamada, paylaşılan videonun akademisyen ve öğrencileri hedef gösterdiğini belirttiler ve şöyle dediler:

"Olayın gerçekleşme tarihinden bir süre geçtikten sonra, bağlamından çıkarılarak paylaşılan bu içerikler akademisyenimiz, biz öğrenciler ve Kadir Has Üniversitesi mensupları için tehdit niteliği taşımaktadır.

Bu yapay gündem oluşturma çabasının belli aralıklarla tekrarlandığını söylemek kaçınılmazdır. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devleti olup ülkemizde yaşayan herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir.

Okuldaki ibadethane içinde yer alan ayakkabılığı kullanmayarak, uyarıları dikkate almayan kişilerin toplu yaşam kurallarına saygı göstermemelerini desteklememiz mümkün değildir."

AKADEMİSYEN İFADEYE ÇAĞRILDI

KRT'nin haberine göre, tartışmaların ardından akademisyen Zeliha Gizem Sayın hakkında emniyet tarafından soruşturma başlatıldı. Sayın, Emniyet'ten aranarak söz konusu videoyla ilgili ifadeye çağrıldı.