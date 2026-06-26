Kadir İnanır'ın ardından veda mesajları: 'Halktan ve emekten yana duruşuyla iz bıraktı'

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu. Zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan ve 21 Mayıs'ta entübe edilen 77 yaşındaki sanatçı, yaşamını yitirdi.

İnanır'ın vefatının ardından sanat ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi.

ÖZEL: SANATINA KATTIĞI DEĞERLE GÖNÜLLERİMİZDE SİLİNMEYECEK BİR İZ BIRAKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam'ın büyük ustası Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halktan, emekten yana duruşuyla, sanatına kattığı değerle gönüllerimizde silinmeyecek bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, sanat camiamıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.”

BAYKAL: TÜRK SİNEMASININ ÇOK KIYMETLİ BİR İSMİYDİ

Oyuncu Derya Baykal ise İnanır'ın vefatının ardından, "Şoktayım, çok üzüldüm. Türk sinemasının çok kıymetli bir ismiydi. Ferhan Şensoy ile bizim dostumuzdu. Her oyunumuza gelirdi. Mahallede de sık sık karşılaştığımız, oturup sohbet ettiğimiz özel bir isimdi" dedi.

MEMİŞOĞLU: AİLESİNE, SEVENLERİNE VE SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yayımladığı taziye mesajında, "Sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

ZEYNEK: SANATIYLA OLDUĞU KADAR DEMOKRASİ, BARIŞ VE TOPLUMSAL VİCDANDAN YANA DURUŞUYLA DA HAFIZALARDA

CHP’li Gökhan Zeybek de mesajında, "Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, usta sanatçı Kadir İnanır'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla olduğu kadar demokrasi, barış ve toplumsal vicdandan yana duruşuyla da hafızalarda yer eden Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.