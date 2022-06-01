Kadir Şeker’e tahliye yolu göründü: Yargıtay cezayı fazla buldu

01 Haziran 2022 Çarşamba, 09:06

Kadir Şeker, Konya’da Özgür Duran adlı erkek tarafından darp edilen Ayşe Dırla isimli kadını kurtarmak isterken Duran'ın ölümüne neden olmuştu. 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in yargılandığı dosyayla ilgili temyiz incelemesi tamamlandı.

Sabah'ın haberine göre Yargıtay, Şeker'e verilen cezayı fazla buldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararına göre, yerel mahkemece verilen kararı bozarak, tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti.

Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e sinkaflı küfürler etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması ve boğazını sıkarak yaralamasına dikkat çekildi.

Buna göre yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hâl indirimi uyguladığında verilen ceza 10 yıla düşecek.

Şeker'in avukatı İsa Atakan Şahin de "Kadir Şeker'e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını" söyledi.