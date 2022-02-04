Mahkum dizisinde 'Kadir Şeker' göndermesi: 'Adalet mi bu?'

04 Şubat 2022 Cuma, 12:43

Konya’da Özgür Duran adlı erkek tarafından darbedilen Ayşe Dırla isimli kadını kurtarmak isterken Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor.

Son olarak, FOX TV'de yayınlanan ve başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Seray Kaya’nın paylaştığı 'Mahkum' dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde Kadir Şeker olayına değinildi.

"ADALET Mİ BU?"

Dizide, kadına yönelik şiddeti engellemek için araya giren ve yaşanan arbede sırasında Özgür Duran'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle fail olarak yargılanan Şeker'in aldığı cezaya gönderme yapıldı.

Dizide Barış karakteri, "Adam kadını öldürürken araya gir, katil ol! Adalet mi bu?" sözlerini kullandı.

Söz konusu sahne, sosyal medyada gündem oldu.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Şubat 2020’de Özgür Duran isimli erkeğin Ayşe Dırla’yı darbettiğini gören ve olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı.

Suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne ‘haksız tahrik’ indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek itirazda bulundu.

Kadir Şeker’in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi.

Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker'in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi. Özgür Duran’ın avukatları da karara itirazda bulundu. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce hapis cezası onaylanıp, itirazlar reddedilerek, dosya Yargıtay’a gönderildi.

Kadir Şeker’in avukatları da olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini savunarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nin onayladığı hapis cezası kararının bozulması ve tahliye için Yargıtay’a başvuruda bulundu.