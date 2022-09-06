Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'a gönderildi

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'a gönderildi.

AA
06 Eylül 2022 Salı, 15:32
Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'a gönderildi
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Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müşteki avukatlarınca Şeker'in tahliyesine yönelik sunulan itiraz dilekçelerinin, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından, her iki tarafın avukatları Yargıtay'a başvurdu.

Müşteki avukatları itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker hakkında verilen cezanın az olduğunu ve yeniden tutuklanması gerektiğini gerekçe gösterirken, Şeker'in avukatları da verilen cezanın fazla olduğunu savundu. 

Dosya Yargıtay tarafından yeniden incelenecek.


Kadir Şeker yargıtay

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