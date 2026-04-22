Kadirli'de lahana üreticisi tarlasını terk etti: 'Zarar etmiş ki bırakıp gitmiş'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde artan maliyetler ve yükselen gıda fiyatları, yurttaşları tarlada kalan ürünlere yöneltti.

Geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlar, hasat sonrası tarladaki lahanaya adeta akın etti.

Yurttaşlar, kilogramı pazarda 20 liraya kadar olan lahanaları toplayarak, mutfak masraflarını azaltmaya çalıştı.

TARLADA KALAN ÜRÜNLERİ TOPLAYARAK TASARRUF EDİYORLAR

Kadirli’ye bağlı Yalnızdut Köyü’nde, Kadirli–Osmaniye karayolu kenarında bozulan lahana tarlası da bunun görüldüğü noktalardan biri oldu. Tarladaki çürümüş ürünler arasından yenilebilir olanları seçen vatandaşlar, topladıkları lahanaları evlerine götürdü.

Lahana toplamak için gelen bir kişi, "Kadirli'den geliyordum, baktım millet lahana götürüyor, ben de dedim bedavadan bunu bulmuşken eve götürelim. Eve götüreyim bakayım, belki turşu yaparız" dedi.

''SATIYORLARSA ALALIM DEDİM, SATMIYORLARMIŞ, BEDAVA''

Diğer bir yurttaş, "Yoldan geçerken gördüm. Lahanayı sarma yaparız, turşu yaparız. Satıyorlarsa alalım dedim, satmıyorlarmış, bedava. Dua ederim tarlanın sahibine, Allah bundan daha fazlasını versin" şeklinde konuştu.

Başka bir kişi de "Bu tarlanın sahibine teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Kendimiz için topladık. Lahanayı götüreceğiz eve yiyeceğiz, çocuklar yesin. Demek ki adam zarar etmiş, böyle bırakmış gitmiş. Allah razı olsun bundan" ifadelerini kullandı.