Kadirov'dan 'Soçi görüşmesi' mesajı: Türkiye'ye davet edildim, geleceğim

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:49

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov, Soçi'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini duyurdu.

Ramzan Kadirov, “Türkiye ile Çeçen Cumhuriyeti arasında çeşitli konularda yakın iş birliği kurmanın gerekliliği konusunda ortak bir görüşe vardığımız gayri resmi, zengin ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Kadirov, tarihsel olarak Çeçen ve Türk milletinin “pek çok ortak noktası” olduğunu belirterek, “Şu anda Türkiye'de oldukça fazla sayıda Çeçen yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Kadirov, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesine değinerek, “Mevlüt Çavuşoğlu, bu gayri resmi görüşmenin ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve temasların kurulmasının başlangıcı olmasını umduğunu ifade etti. Çavuşoğlu ile anlaştım ve her iki tarafın da ortak girişimlerden yararlanacağını söyledim” diye konuştu.

Kadirov ayrıca, görüşmelerin ardından kendisinin Türkiye'ye davet edildiğine işaret ederek, “Elbette, bu daveti kabul ettim” dedi.

ERDOĞAN VE PUTİN SOÇİ'DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta Soçi'ye giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rus heyetinde Çeçen lider Ramzan Kadirov da yer aldı.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler de ele alındı.