Kadro beklerken işsiz kaldılar: 'Biz şimdi ne yapacağız?'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:27

Güncelleme: 20.05.2024 - 12:28

6 Şubat depremlerinde işini kaybeden yurttaşlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 50 bin kişilik Toplum Yararına Program (TYP) personeli istihdam edilmişti.

Siyasi yetkililerin sözleşmelerin uzatılacağı yönünde açıklamalarına karşın, sözleşmesi 19 Mayıs’ta biten ilk etap çalışanların sözleşmesi uzatılmadı. Bu karar ile on binlerce yurttaş hem işsiz hem de seçeneksiz kaldı.

Cumhuriyet'e konuşan ve adını vermek istemeyen bir yurttaş, "Hatay Defne’de konteyner kentte çalışıyordum. Deprem sonrası hayata tutunmaya çalışıyoruz. 9 aylık sürenin en azından 2 yıla tamamlanacağı ve ileride kadro yapılacağı söylenirken, son gün gelen mesajla işsiz kaldığımızı öğrendik. Tam anlamıyla ortada bırakıldık” dedi.

“BİR GÜNDE NE DEĞİŞTİ?”

İskenderun’da meslek lisesinde çalışan Nilgün Seçmen ise, “Bir memurun yanında çalışıyordum. Onun tayini çıkınca yetki dahlinde onun işlerini ben yapmaya çalıştım. Bir gün önce müdürüm bana ‘Kafana takma, sizler devam edeceksiniz. Yalnızca resmi yazı bekliyoruz’ demişti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de aynı şeyi söylemişti. Bir günde ne değişti? Biz şimdi ne yapacağız?” ifadelerini kullandı.

Seçmen, “Bizlerin olmaması işlerin de yürümesini zorlaştıracak. Bizim işe, iş yerlerinin de bize ihtiyacı var. Bu hatadan bir an önce dönülmesini istiyoruz" çağrısında bulundu.

“TYP’YE DOKUNMAYIN”

Adıyaman'da yakalandığı depremde oğlunu kaybeden Nursel Güler ise şunları söyledi:

"Enkazdan çıktık. Her şeyimizi kaybetmişken TYP bize seçenek oldu. Acımıza rağmen gözyaşları içinde çalıştık. Hanemize ekmek götürebildik. Bu işin bizden alınması bizler için ikinci deprem, ikinci kıyamet olur. Biz fakirlerin ilk defa tutulan eli bırakılmasın. TYP'ye dokunmayın."