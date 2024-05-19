Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 19:45

Güncelleme: 19.05.2024 - 19:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Buna göre deprem, 7.06 kilometre derinliğinde meydana geldi.