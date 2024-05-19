Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Buna göre deprem, 7.06 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-19
Saat:16:33:54 TSİ
Enlem:37.90111 N
Boylam:36.63611 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/TARTcWTKIB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar mı, mevduat mı?
- Reisi'nin helikopteri sert iniş yaptı!
- Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!
- Prof. Dr. Görür 'periyodu doldu' diyerek açıkladı
- Yüksek Güvenlik Konseyi 'acil' toplanıyor!
- Polise ateş açan kişi öldü
- Arda Güler'den sevgilisi ile paylaşım
- Buğday fiyatlarına dair tahminler belli oldu
- Futbolcular arasında kavga çıktı!