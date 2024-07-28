Kafaları karıştıran fotoğraf: Cemal Enginyurt parti mi değiştiriyor?

DEVA Partili Cemil Kara, Ali Babacan ile Cemal Enginyurt’un partililerle yemek fotoğrafını “Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan” diye paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 18:51
Kafaları karıştıran fotoğraf: Cemal Enginyurt parti mi değiştiriyor?
Abone Ol google-news

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer partililerle birlikte yemekte buluştu.

DEVA Partisi Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Cemil Kara yemekten bir fotoğrafı Enginyurt’u etiketleyerek “Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan” notuyla paylaştı. 

Enginyurt’tan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.


Deva Partisi haberleri Cemal Enginyurt haberleri Demokrat Parti haberleri

İlgili Haberler

Canlı yayında Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi! 'Tarih affetmeyecek' dedi, tansiyon bir anda yükseldi...

Canlı yayında Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi! 'Tarih affetmeyecek' dedi, tansiyon bir anda yükseldi...
Cemal Enginyurt'tan Mehmet Uçum'a sert tepki: 'Beni kastediyorsan alnını karışlarım!'

Cemal Enginyurt'tan Mehmet Uçum'a sert tepki: 'Beni kastediyorsan alnını karışlarım!'
Cemal Enginyurt’tan ‘adaylık’ çıkışı: ‘Ordu’dan seçime girersem kazanırım’

Cemal Enginyurt’tan ‘adaylık’ çıkışı: ‘Ordu’dan seçime girersem kazanırım’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler