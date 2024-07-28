Kafaları karıştıran fotoğraf: Cemal Enginyurt parti mi değiştiriyor?

Yayınlanma: 28.07.2024 - 18:51

Güncelleme: 28.07.2024 - 18:51

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer partililerle birlikte yemekte buluştu.

DEVA Partisi Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Cemil Kara yemekten bir fotoğrafı Enginyurt’u etiketleyerek “Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan” notuyla paylaştı.

Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan ?? @cenginyurt52 pic.twitter.com/AbqoBxrNz7 — Cemil Kara (@cemilkaraist) July 26, 2024

Enginyurt’tan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.