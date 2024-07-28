Kafaları karıştıran fotoğraf: Cemal Enginyurt parti mi değiştiriyor?
DEVA Partili Cemil Kara, Ali Babacan ile Cemal Enginyurt’un partililerle yemek fotoğrafını “Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan” diye paylaştı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer partililerle birlikte yemekte buluştu.
DEVA Partisi Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Cemil Kara yemekten bir fotoğrafı Enginyurt’u etiketleyerek “Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan” notuyla paylaştı.
Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan ?? @cenginyurt52 pic.twitter.com/AbqoBxrNz7— Cemil Kara (@cemilkaraist) July 26, 2024
Enginyurt’tan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın elini öpmeyince...
- 'Bizden özür dilemesi lazım'
- Peşkeş çekilen yerler alınacak
- CHP'den tepki: Sonra neden bu haldeyiz?
- Atatürk'e hakaret tartışması kanla bitti: 1 ölü
- İBB, SGK borçlarını ödemek için başvuru yaptı
- Yüzbinlerce sürücüye ceza yağdı!
- 'Vergisiz' firmalar gündem oldu, Bakanlık açıklama yaptı
- İktidar 'emekli'yi genel seçime hazırlıyor
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!