Cemal Enginyurt'tan Mehmet Uçum'a sert tepki: 'Beni kastediyorsan alnını karışlarım!'

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:04

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:04

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Halk TV'de katıldığı Perdenin Önü Arkası isimli programda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a meydan okudu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Van'daki mazbata krizinin ardından yaşananlara değinerek, "Herkes kendi cephesinden Van sürecini değerlendiriyor, anlaşılabilir. Ancak batıcı ve neo-liberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye toplumu yerel seçimlerde iktidara bir istikamet çizdi, bunu Devlet çok iyi okudu. Bu seçim sonuçlarını Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlara Milli Devlet iradesi haddini bildirir. İşin hukukuna gelince Terör Örgütü propagandası suçundan Yargıtayca onanan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle yasaklı hakların iadesinin sözkonusu olamayacağını ama bunun nasıl olduğunun da değerlendirileceği de not edilmelidir" demişti.

Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programına katılan Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Mehmet Uçum'un sözlerine sert tepki gösterdi.

"ALNINI KARIŞLARIM"

Enginyurt, Uçum'a şu çağrıda bulundu:

"Mehmet Uçum'a buradan bir çağrıda bulunayım. Siyasetçileri not ettik derken beni kastetmiyorsun herhalde. Beni kastediyorsan alnını karışlarım. Delikanlıysan, yüreğin yetiyorsa, 'not ediyoruz' dediklerinin arasında ben varsam, söyle. Öyle Twitter'dan erkeklik yapma, beni kastetmiyorsun değil mi Mehmet?"