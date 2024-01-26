Cemal Enginyurt’tan ‘adaylık’ çıkışı: ‘Ordu’dan seçime girersem kazanırım’

Yayınlanma: 26.01.2024 - 21:30

Güncelleme: 26.01.2024 - 21:30

31 Mart seçimlerine az bir süre kala, partilerin adayları netlik kazanmaya başlarken Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan yeni bir adaylık çıkışı geldi.

Enginyurt Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada "Ordu'dan seçime girersem kazanırım. CHP'li üst düzey yöneticilerle konuştum. Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la 'konuşun' diye. İşte konuştukları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile durum ne halde geldi" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, "29'unda Genel İdare Kurulu var. Orada karar vereceğiz, İstanbul vekili olarak İstanbul da olabilir, Ordu da olabilir. Ordu'da biri eski başkan ama partiden atılmış Enver Yılmaz, diğeri mevcut başkan Hilmi Güler iki AK Partili aday. Ben bunları yenebilirim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN ‘ORDU’LU PAYLAŞIM

Açıklamanın ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Enginyurt, "Kendi yol arkadaşlarını, bir kalemde silip atanlarla yol yürünmez. Doğru yolda yürüyenlerin, görünmez Orduları vardır. Selam olsun Doğru yolda, bizimle yürüyenlere" dedi.