'Kafalarını keseriz' demişti... İnfial yaratan sokak röportajı sonrası özür diledi

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 09:19

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 09:19

Batman'da yapılan bir sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan kişi, muhalefet liderlerini "Onların kafaların keseriz" diyerek ölümle tehdit etti.

"Biz Hizbullahçıyız" diyen kişi, muhalefeti işaret ederek "Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere, dinsizlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız" açıklamasını yaptı.

VİDEOYLA ÖZÜR DİLEDİ

Akşam saatlerinde yeni bir video yayınlayan şahıs bu defa özür diledi, açıklamasında "Kelle olayı sinirden öfkeden olmuştur. Devletime bağlı bir insanım" dedi.

Açıklamasında, "Benden önce konuşan şahıs devleti karaladı. Ben de dayanamadım. Kimse orada tepki vermeyince ben de devletimi sevdiğim için tepki verdim. Herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Devletime dinime bağlı bir insanım bütün milletimden özür diliyorum. Kelle olayı da sinirden öfkeden olmuştur. O zihniyet de ben de yok öfkeden olmuştur sizden tekrar özür diliyorum" ifadelerini kullandı.