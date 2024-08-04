Kafasını plastik boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kafasını plastik boruya sıkıştıran kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 16:51
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Olay, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede ikamet eden Levent Keleş’in evin de beslediği kedilerden birinin kafası plastik boruya sıkıştı. Durumu fark eden ikamet sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden ekipleri yaptıkları müdahale ile kediyi kurtarırdı. Evinde çok sayıda kedi besleyen Levent Keleş ise ekiplere teşekkür ederek sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istedi.


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