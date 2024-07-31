Kafasını zemine çarptı: Konya'da balkondan düşen çocuk öldü

Yayınlanma: 31.07.2024 - 10:28

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:29

Aşağı Esence Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin balkonunda oyun oynayan 6 yaşındaki Y.E.G, yaklaşık 2,5 metre yüksekten düştü.

KURTARILAMADI

Kafasını zemine çarparak yaralanan ve ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.