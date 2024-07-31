Kafasını zemine çarptı: Konya'da balkondan düşen çocuk öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkondan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aşağı Esence Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin balkonunda oyun oynayan 6 yaşındaki Y.E.G, yaklaşık 2,5 metre yüksekten düştü.
KURTARILAMADI
Kafasını zemine çarparak yaralanan ve ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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