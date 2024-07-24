İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın balkonu çöktü, bina tahliye edildi

Yayınlanma: 24.07.2024 - 18:09

Güncelleme: 24.07.2024 - 18:09

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...