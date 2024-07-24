İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın balkonu çöktü, bina tahliye edildi

İstanbul'da Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Şahir Baki Sokak'ta 3 katlı bir binanın 1. katındaki balkon kısmen çöktü.

İHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 18:09
İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın balkonu çöktü, bina tahliye edildi
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Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


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