Kafe ve barlarda mumlu protesto: Faturalarımızı ödememiz çok zor

10 Şubat 2022 Perşembe, 11:00

İzmir'de eğlence sektörünün merkezlerinden Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki kafe, bar ve restoran işletmecileri, elektrik zamlarını protesto etmek için her akşam ‘ışıkları söndürme’ eylemi başlattı. Akşam 21:00'den sonra bir saate varan sürelerde ışıkları kapatan ve mum ışığında hizmet veren esnaf, zamlı tarifelerin geri çekilmesi için AKP hükümetine çağrı yaptı.

"FATURALARI ÖDEMEMİZ ÇOK ZOR"

ANKA Haber Ajansı'ndan Abdullah Çelebi'ye konuşan Kıbrıs Şehitleri İşadamları Derneği ve İzmir Gastronomi Yeme İçme Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Hami Torcu, elektrik ve doğal gaz faturalarının üç kat arttığını vurguladı.

Torcu, şunları söyledi:

"Elektrik ve doğal gaz faturaları kiramızı aşmış durumda. Ekonomik olarak zordayız. İnsanlar da öyle. Evde faturalar arttıkça insanların dışarıdaki harcamaları da düşüyor. Mümkün olduğunca elektrikli cihazlarımızı çalıştırmamaya özen gösteriyoruz. Akşamları belli sürelerde ışıklarımızı kapatıp mumla aydınlanmaya çalışıyoruz. Müziği bile mum ışı ile yapmak için gayret ediyoruz. İşin durumuna göre yarım saat, 5-10 dakika gibi değişik sürelerde bunu yapıyoruz. Bu fahiş zamların geri çekilmesi gerekiyor. Aynı zamanda ödeme kolaylığı sağlanmalı. Bu faturaları ödememiz çok zor."

"İŞLERİMİZ ÇOK DÜŞÜK"

Daha önce 3 bin lira gelen elektrik faturasının son ayda 6 bin 500 TL'ye yükseldiğini belirten işletmeci Ramazan İçer ise şöyle konuştu:

"Elimizden geldiğince elektrikleri kıstık ama yine de baş edemedik. İş saatlerinde yarım saat, bir saat elektrikleri kapattık. Karanlıkta oturduk, mum yaktık. Bu faturalar inanılmaz derecede yordu bizi. İşlerimiz zamlardan dolayı düşük. Her şeye inanılmaz zam geldi. Bunlarla baş etmeye çalışırken bir de elektrik faturaları üstüne geldi. Eleman sayımızı belki düşüreceğiz. Bunu yapmak istemiyoruz, çünkü inanılmaz derecede işsizlik var. Artık sadece geçimimizi sağlayabiliyoruz. Elimizden geldiği kadar en alt limitlerden müşterilere bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Alım gücü olmayınca müşteri gelmiyor. Biz de aynı şekilde eski fiyatlardan devam ediyoruz. Sesimiz duyulana kadar ışıkları kapatmaya devam edeceğiz. Bizi bu hale düşürenler utansın. "

"TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN IŞIKLARI KAPATIYORUZ"

Alsancak'ta 2002 yılından bu yana esnaflık yaptığını beliren Şevket Çelik ise şunları söyledi:

"2002 yılından beri esnafım. Faturalarla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Buradaki çoğu esnaf bu zorluğu yaşıyor. Normalde 4-5 bin lira elektrik faturası gelirdi. Bu ay 12 bin lira geldi, ödeyemedim. Doğal gaz da öyle. 900 lira gelmişti, bu ayki ise 2 bin 200 lira. Esnaf için gerçekten sıkıntı. Zor bir süreç bekliyor bizi. Gelen zamlar sadece elektrik ve doğal gaz değil, içkiye de zam geldi. Bizi bunu tamamen müşteriye yansıtamıyoruz. Bilmiyorum daha ne kadar gidecek. Dayanabilen dayanacak. İnsanlar dükkanlarını kapatabilir diye düşünüyorum. Esnaf olarak tepki göstermek için ışıklarımızı karartıyoruz. Mümkün mertebe sesimizi duyurmaya çalışıyoruz."