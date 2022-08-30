Kafede hesap kavgası: Müşteri darbedildi

30 Ağustos 2022 Salı, 17:24

İddiaya göre, daha önce de geldikleri restoranda hesap ödemeden giden 4 kişilik grup tekrar geldi. Kafe çalışanları daha önce hesap ödemedikleri gerekçesiyle gruptakilere servis açmadı. Bu duruma sinirlenen grup, çalışanlara hakaret edince tartışma çıktı. Daha sonra gruptaki 3 kişinin kaçmasıyla kafede tek kalan kişiyi çalışanlar dakikalarca şiddet uyguladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"YİYİP İÇİYORLAR 'KİMSE BENDEN HESAP ALAMAZ' DİYORLAR"

Restoran işletmecisi Müjdat Ergül, "Bu arkadaşlar 4 kişi. Geçen hafta da aynı durum yaşandı. Yiyip, içiyorlar hesap ödemeden kalkıp gidiyorlar. 2 kere oldu. Üçüncüde hem garsona küfretti. Hem de saldırdı. Olay bu şekilde başladı. Sadece o çekilen görüntü var. Öncesinde yaşananlar yok. Sonrasında yaşanan mecburiyettir. Personele saldırdı, çocuklarda mecbur onlara saldırdılar. Aslında 4 kişiler, diğer arkadaşları kaçıp gitti. Sadece bir kişi kaldı. Biz bu şekilde olaylara karşıyız. Elimizden geldiği sürece müşteriye nazik davranıyoruz. Arkadaşlar 2-3 kere bunu yaptı. Yiyip, içiyorlar 'kimse benden hesap alamaz' diyorlar. Biz önceden polise haber verdik. Polis gelmeden olay yaşandı" diye konuştu.

Mahalle sakini Gökçen Saral, "Biz uykudan uyandık. Dışarıda kıyamet kopuyor. Aşağı bir baktık. Sopalar, sandalyeler havada uçuyor. Hangisi, hangisi ayıramıyor birbirlerine vuran, vurana. Burada ara sıra kavga olur ama bu seferki şiddetliydi" şeklinde konuştu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ellerinde sopa olan kafe çalışanlarının bir kişiyi dövdüğü görülüyor.