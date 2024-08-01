Kafede otururken yorgun mermi omzuna isabet etti; o anlar kamerada
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kafede oturan İbrahim Danışan (50), omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede dün bir kişinin otururken omzuna yorgun mermi isabet etti. Arkadaşlarıyla bir kafede oturan İbrahim Danışan, omzunda aniden acı hissetti. Arkadaşları, Danışan'ı, Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yapılan kontrolde Danışan'ın omzuna mermi isabet ettiği belirlendi. Mermi, tıbbi müdahaleyle çıkarıldı. Çıkarılan mermi çekirdeği, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Polis, mermiyi kimin ateşlediğini belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan merminin isabet ettiği Anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansındı. Görüntüde arkadaşlarıyla oturan Danışan'ın bir anda omzunu tutup acıyla yerinden kalktığı görüldü.
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