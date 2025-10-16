Kafenin işletme müdürüne silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Alışveriş merkezinde bir kafede işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin, otomobilini otoparka park ettiği sırada aracına bir şüpheli bindi.

Taraflar arasında tartışma çıktı. Bu kişi, belinden çıkardığı tabancasıyla Çetin’i vurdu. Çetin, vücudunun birçok yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise tabancayı atıp bir başka otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılan Erdem Çetin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmada, şüphelinin B.G. olduğu belirlendi. B.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. B.G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.