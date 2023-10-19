'Kafes' operasyonunda tespit edildiler... 5 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:10

Güncelleme: 19.10.2023 - 10:16

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerine yönelik düzenlenen ve 'Kafes' adı verilen operasyonlarda elde edilen bilgiler sonrası 5 şüphelinin tefecilik yaptığını tespit etti.

Bir süre takibe alınan şüpheliler M.A., İ.S., E.S., M.C. ve L.B., ev ile işyerlerine yapılan eşzamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokuman ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER!

Şüphelilerin yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı kişilerden 9 milyon lira gelir elde ettiği tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.