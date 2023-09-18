Rize'de tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı!
Rize'de düzenlenen tefecilik operasyonunda senet, fiş, çek, makbuz, 142 bin 465 lira, 800 dolar, 1 ruhsatsız tabanca ve 92 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların, adli kontrol ve 70 bin lira kefaletle serbest bırakıldığı aktarıldı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; "tehdit, hakaret ve korku salarak tefecilik yaptıkları" öne sürülen 6 şüphelinin ev ve işyerlerine eşzamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, içinde senet, fiş, çek, makbuz, ajanda bulunan 14 klasör evrak, dijital materyal, 142 bin 465 lira, 800 dolar, 1 ruhsatsız tabanca ve 92 fişek ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDILAR!
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol kararı, 4'ü yurtdışı çıkış yasağı, adli kontrol ve 70 bin lira kefaletle hakimlikçe serbest bırakıldı.
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