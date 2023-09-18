Rize'de tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:56

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:56

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; "tehdit, hakaret ve korku salarak tefecilik yaptıkları" öne sürülen 6 şüphelinin ev ve işyerlerine eşzamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, içinde senet, fiş, çek, makbuz, ajanda bulunan 14 klasör evrak, dijital materyal, 142 bin 465 lira, 800 dolar, 1 ruhsatsız tabanca ve 92 fişek ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR!

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol kararı, 4'ü yurtdışı çıkış yasağı, adli kontrol ve 70 bin lira kefaletle hakimlikçe serbest bırakıldı.