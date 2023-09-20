Samsun'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, polisin tefecilik soruşturması kapsamındaki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:15
Samsun'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik soruşturması kapsamında 18 Eylül'de Tekkeköy ilçesinde 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 18 borçluya ait 517 bin 50 lira borç bilgilerinin kayıtlı olduğu senet ve dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili A.H., C.H. ve M.M. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 


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