Kağıt toplayıcısı ailenin 18 yaşındaki kızları bir anda ortadan kayboldu

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:34

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Damla Narlı, annesinden 5 TL alarak evden 'Bakkala gidiyorum’ diye çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

"HİÇBİR ARKADAŞI YOKTU"

Telefonlarına da ulaşılamayan Damla’nın babası Serdar Narlı, “Kızım evden annesinden 5 TL alarak ’Bakkala gidiyorum’ diye çıkmış ve bir daha haber alamadık. Telefonuna da ulaşamıyorum. Başına bir iş mi geldi bilmiyorum. Kızımın ölüsünü yada dirisinin bulunmasını istiyorum. Kağıt topluyordu ve hiçbir arkadaşı yoktu. Kimseden şüphelenemiyoruz. Görenlerin ve duyanların buran önce haber vermesini istiyoruz” diyerek gözyaşlarını tutamadı.