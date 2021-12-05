Kağıthane D-100'de trafiği kilitleyen kaza
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken D-100 Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkii Mecidiyeköy istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Şemsettin S. bariyerlere çarptı.
Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Okmeydanı -Mecidiyeköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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