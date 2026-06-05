Kağıthane'de ambulans ile motosiklet çarpıştı: 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı

Kağıthane'de ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolundan Kağıthane istikametine dönüş yapan Cenk Y. (33) yönetimindeki 34 BH 5906 plakalı ambulans, Sütlüce yönüne seyir halinde olan Emrullah H. (44) idaresindeki 34 NLC 919 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, ambulans ise yan yattı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emrullah H., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan ambulans sürücüsü Cenk Y. ile ambulansta görevli sağlık çalışanları Barış Ö. ve Beyza Ö. ise tedbir amaçlı Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle bölgede bir süre yoğun trafik yaşandı. Polis ve itfaiye ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların tahliyesiyle birlikte trafik akışı yeniden normale dönerken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.