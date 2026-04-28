Kağıthane’de okul servisi takla atıp evin çatısına düştü

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde kontrolden çıkan okul servisi takla atarak bir evin çatısına düştü. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LVU 535 plakalı okul servisi, yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsü Mustafa F.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce takla attı, ardından bir evin çatısına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü Mustafa F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Serviste öğrencilerin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

“DUVARA VURUP ÇATIYA DÜŞTÜ”

Servisin düştüğü evde yaşayan İsmail Koç, “Minibüs duvara vurup, duvardan çatıya düşüyor. İçinde şoför yaralıydı. Biz dışarıdaydık, evde kimse yoktu. Komşular haber verdi, geldik. Çok şükür sadece şoför varmış” dedi.

Öte yandan evin çatısına düşen servis aracı dronla havadan görüntülendi.