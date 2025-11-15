Kağıthane'de 'uyuşturucu' operasyonu: Eşi uyuşturucu satışından tutuklanan kadın, aynı suçtan tutuklandı!

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, narkotik madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmayı yürüten polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Leyla G. ile Sudenaz D.’yi sokak satıcısı olarak tespit etti. Ekipler, iki şüphelinin satışını yaptıkları uyuşturucu maddeleri Kağıthane’deki bir evde sakladıklarını belirledi.

Tespitin ardından polis, 12 Kasım günü Talatpaşa Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Eve giren ekipler, Leyla G. ile Sudenaz D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 73 bin adet sentetik ecza hapı, 8 kilo 750 gram sentetik ecza maddesi, 240 adet kilitli poşet, 26 adet boş hap kutusu, çok sayıda sentetik ecza kapsülü, 4 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 111 fişek ile 2 bin 590 lira nakit para ele geçirildi.

EŞİNİN İŞLERİNİ YÜRÜTEN KADIN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sudenaz D. hakkındaki tahkikatın ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Leyla G. ise sevk edildiği adli makamlarca ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Yapılan incelemede, Leyla G.’nin ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan cezaevinde bulunan eşinin yerine geçerek aynı ticareti sürdürdüğünün tespit edildiği öğrenildi.