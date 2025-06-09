Kağıthane'deki 'el bombalı' saldırıda yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,
Kağıthane’de bir işyerine motosikletle gelen iki kişi el bombalı saldırı
düzenledi.
Saldırıdan sonra kaçan şüphelilere yönelik operasyonda 10
şüpheli gözaltına alındı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu
kimlikleri belirlenen şüphelilerin ev ve işyerlerinde 2 ruhsatsız tabanca, bir
miktar uyuşturucu ele geçirildi.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul
Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, bir kişi ise adli
kontrolle serbest bırakıldı.