Kağıthane'deki 'el bombalı' saldırıda yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kağıthane’de bir işyerine motosikletle gelen iki kişi el bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıdan sonra kaçan şüphelilere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin ev ve işyerlerinde 2 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.