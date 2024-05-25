Kağıthane'de 4 katlı binadaki daire alev alev yandı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Kağıthane'de 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 08:08
Kağıthane'de 4 katlı binadaki daire alev alev yandı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı!
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Yangın, dün gece saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Evliya Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın 3'üncü katında bulunan dairenin elektrik tesisatında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan yurttaşları dışarı çıkarırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


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