İETT otobüsü yandı, yurttaş yangın söndürme tüpüyle müdahale etti

Kağıthane’de içerisinde yolcu olan seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı olayda, otobüse çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:14
İETT otobüsü yandı, yurttaş yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
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Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan yolcu dolu İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine yolcular panikle aşağıya indi. Alevleri ve dumanları gören çevredeki sürücüler, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Polis ve itfaiye ekibi yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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