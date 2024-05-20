Sarıyer’de 'değnekçi' operasyonu: 4 gözaltı

Sarıyer’de korsan otoparkçılık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:52
Sarıyer’de 'değnekçi' operasyonu: 4 gözaltı
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlık ekipler Sarıyer Rams Park Stadyum çevresinde korsan otoparkçılık denetimi yaptı.

Denetimlerde, park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen M.D, Y.D, A.D ve M.B isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin Sarıyer Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildiği öğrenildi.


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