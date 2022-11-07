Son Dakika: Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı, kaza sonrası yangın çıktı
Son dakika haberi... Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, TIR ve tankerin karıştığı kazada, araçlar alev aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'nın Tutak ilçe merkezine girişte, saat 14.30 sıralarında TIR, tanker ve yolcu otobüsü, kazaya karıştı.
Kaza sırasında araçlar alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolcu otobüsünün yanması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti.
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