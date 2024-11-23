Kağıthane’de husumetlisini koruyanı vurdu

Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 23.11.2024 - 10:00

Çağlayan Mahallesi’nde yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre dışarıda karşılaştığı husumetlisinden kaçan bir kişi, cadde üstündeki börekçiye sığındı. Bir süre sonra içeriye giren Ömer D., husumetlisine doğru yöneldi. Ancak içeride bulunan Gökhan D. araya girdi. İkili arasında çıkan tartışmada Ömer D. belindeki silahı çekerek Gökhan D. bacaklarından vurdu. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından yaralı Gökhan D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyete çok sayıda suç kaydı bulunan Gökhan D., şüphelinin kendisini bilmediği bir sebepten dolayı vurduğunu söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yapılan çalışma sonucunda saldırganın 2 adet suç kaydı bulunan Ömer D. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şüpheli Ömer D., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ömer D., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ömer D. “kasten yaralamaö suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.