Kağıthane’de motokurye yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Kağıthane'de sipariş dönüşü yoluna çıkan kadına çarpan motokurye ile kadın yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kağıthane’de motokurye yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı
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DHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:35

Kağıthane’de sipariş tesliminin ardından iş yerine dönen motokurye, yoluna karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada motokurye ve kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motokurye Salih Erdoğan (24) siparişi teslim ettikten sonra iş yerine dönüşe geçti.Erdoğan, motosikletiyle caddede ilerlediği sırada kaldırımda yürüyen kadın yolun karşısına geçmek istedi. Kadını gören motokurye frene bassa da kazaya engel olamadı. Çarpışma sonucu yere savrulan motokurye ve kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Çevredeki vatandaşların ihbarI üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri tutanak tutarak soruşturma başlattı. 

 

 


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