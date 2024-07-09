Kırkağaç'ta ekim yapıldı, hasat ağustosta! 30 bin ton rekolte bekleniyor..

Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:14

Güncelleme: 09.07.2024 - 15:14

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 10 bin dekarlık alanda ekimi yapılan kavunlardan bu yıl 30 bin ton rekolte hedefleniyor. Bazı çiftçiler el yöntemiyle bazı çiftçiler ise traktör yardımıyla kavun ekimini gerçekleştiriyorlar. Daha sonra çapa işlemi yapılan Kırkağaç kavunu, ağustos ayında ise hasat edilerek depolarda serin ortamlarda sırıklara asılıp alıcılarını bekleyecek.

Kırkağaç'ta dekar başına 3 ton, toplamda ise 30 bin ton üretim hedeflediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü Kırkağaç kavununun hala atalık tohumla üretmeye devam ettiklerini anlatan Özarı, “Meşhur Kırkağaç kavunlarımızın tohumları bu sene de toprak anayla buluştu. Kavunlarımız büyüme aşamasında. Bu yıl 10 bin dekar seviyelerinde bir ekilişimiz var. Yaklaşık 30 bin dekar rekolte bekliyoruz. Sizlerin alışık olduğu o benekli altınbaş diye tabir ettiğimiz Kırkağaç kavunumuza ek olarak artık sarı dilimli yeni kavunumuzu da siz tüketicilerimize sunuyoruz. İkisi de çok lezzetli ikisi de dayanıklıdır. Kavunlarımız yurt içinde satışa sunulmaktadır. Zaten geç hasat edildiği için yurdun büyük bir bölümünde hasadı biten kavun üretimi bizim Kırkağaç'ımızda yeni başlamış oluyor. Bu da Allah'ın bizim coğrafyamıza vermiş olduğu bir lütuf. Dayanıklılığıyla, lezzeti, aroması ve lif yapısıyla meşhur olan Kırkağaç kavunumuzu Allah nasip ederse Ağustos'ta sofralarınıza göndereceğiz. Türkiye'de belki de ata tohumuyla üretimi yapılan tek ürün Kırkağaç kavunudur. Bakın burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim kavunlarımız daha hala ata tohumuyla üretiliyor. Düşük verim almamıza rağmen, daha düşük verim alacağımızı bilmemize rağmen biz hala hibrit tohuma geçmedik. Bende zaman zaman hibrit tohuma geçelim, daha çok verim alabiliriz diye söylememe rağmen çiftçilerimiz ata tohumunda ısrar ediyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Genleriyle oynanmamış, genetiğiyle oynanmamış, yüzyıllar öncesinde nasılsa hala aynı tekniklerle tohum alınıyor, aynı tekniklerle tohum ekiliyor. O yüzden Türkiye'de ata tohumu ile üretilen tek ürün diyebilirim Kırkağaç kavununa. Bu da önemli bir özellik. İnşallah ağustos ayında sofralarınızda olacak” dedi.