Kağıthane'de panik... Yük sepeti kaldırımdakilerin üzerine düştü: 1 yaralı!

Kağıthane'de 4 katlı binanın 4. katına kurulan yük sepetinin halatı koptu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kağıthane'de panik... Yük sepeti kaldırımdakilerin üzerine düştü: 1 yaralı!
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DHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:00

Kağıthane'de tekstil atölyesine malzeme çekmek için 4 katlı binanın 4. katına kurulan yük sepetinin halatı koptu.

Halatın kopmasıyla sepet, o sırada kaldırımda bulunan 2 kişinin üzerine düştü.

Kazada Kadir Köksal yaralandı; 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.


Etiketler: #Kağıthane #atölye #halat

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