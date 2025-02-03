Kağıthane'de panik... Yük sepeti kaldırımdakilerin üzerine düştü: 1 yaralı!
Kağıthane'de 4 katlı binanın 4. katına kurulan yük sepetinin halatı koptu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kağıthane'de tekstil atölyesine malzeme çekmek için 4 katlı binanın 4. katına kurulan yük sepetinin halatı koptu.
Halatın kopmasıyla sepet, o sırada kaldırımda bulunan 2 kişinin üzerine düştü.
Kazada Kadir Köksal yaralandı; 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.
Etiketler: #Kağıthane #atölye #halat
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