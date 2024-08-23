Kağıthane’de sürücüsünün baygınlık geçirdiği otomobil bariyerlere çarptı
Kağıthane’de otomobilinde baygınlık geçiren kişi bariyerlere çarptı. Otomobilin camı kırılarak çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane - Çağlayan Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille seyir halindeyken baygınlık geçiren sürücü bariyerlere çarptı. Çevredekiler kalp krizi geçirdiğini düşündükleri kişinin yardımına koştu. Araç içinde bayılan sürücüyü kurtarmak için kelebek cam kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü yere yatırılarak ambulans beklendi. Sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırdı.
BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR
Burak Berk “Ben insanlık için yardımcı oldum. Ben ileriden geliyordum. Baktım adam sol tarafa bariyerlere vurmuş. Bir arkadaşla durduk. Aracın kelebek camını kırdılar. Adamı dışarıya çıkardık. Allah yardımcısı olsun. Bizim de başımıza gelebilir" dedi.
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