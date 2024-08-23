'Dünya Güzellerim'le gündemdeydi, Bülent Ersoy'dan sevenlerine tavsiye: 'Kazandığınızı yiyin!'

Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:43

Güncelleme: 23.08.2024 - 09:43

"Dünya Güzellerim" programında yaşanan olayların ardından Bülent Ersoy, makyözü hakkında yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Bülent Ersoy, daha sonra da programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Bir süredir sessizliğini koruyan Diva ses verdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ersoy, bu defa "Kazandığınızı yiyiniz" dedi.

Takipçilerini uyaran ve ölümü hatırlatan Diva, şunları yazdı: