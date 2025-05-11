Kağıthane'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Kağıthane’de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı; ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kağıthane'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 17:04

Kağıthane’de 2 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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