Kağıthane'de yüzleri maskeli 2 kişinin silahla vurduğu genç öldü
Kağıthane'de, yüzleri maskeli 2 şüphelinin silahlı saldırısında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde dün akşam, içinde A.K. ile bir arkadaşının bulunduğu 34 GPC 384 plakalı otomobil bir süre sonra yol kenarında durdu. Bu sırada otomobilin çevresinde duran 34 EUJ 004 plakalı cipten inen maskeli 2 şüpheli silahla aracın içine ateş etmeye başladı.
Vücuduna 5 kurşun isabet eden A.K. ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği A.K. ambulansla Kızılay Hastanesi'ne kaldırdı.
17 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kaçan şüphelilerin aracının plakasını belirledi.
Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çektiği caddede, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Olay yerinden toplanan boş kovanlar emniyete götürüldü.
Kurşunların isabet ettiği araç ise çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin kullandığı cipin plakasının çalıntı olduğu anlaşılırken saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu da 'boykot' soruşturması!
- Avukatından 'Erdoğan' savunması: Serbest kaldı!
- 'Yargı sürecinde ortaya çıkacak yeni gelişmeler...'
- MHP İmamoğlu'yla 'sınıf'ı hatırladı
- 'Yoğun bakımda müşahede altında'
- Dev mitingin ardından 2 gözaltı!
- CHP kampanyayı duyurdu: Nasıl imza verilir?
- Özel'den tutuklu gençler için sert sözler
- Fenomen Gökhan Ünver'den 'bayram' paylaşımı
- Hizbullahçı iki hükümlünün kalan cezaları kalktı!