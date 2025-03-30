Kağıthane'de yüzleri maskeli 2 kişinin silahla vurduğu genç öldü

Yayınlanma: 30.03.2025 - 23:27

Güncelleme: 30.03.2025 - 23:27

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde dün akşam, içinde A.K. ile bir arkadaşının bulunduğu 34 GPC 384 plakalı otomobil bir süre sonra yol kenarında durdu. Bu sırada otomobilin çevresinde duran 34 EUJ 004 plakalı cipten inen maskeli 2 şüpheli silahla aracın içine ateş etmeye başladı.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden A.K. ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği A.K. ambulansla Kızılay Hastanesi'ne kaldırdı.

17 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kaçan şüphelilerin aracının plakasını belirledi.

Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çektiği caddede, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olay yerinden toplanan boş kovanlar emniyete götürüldü.

Kurşunların isabet ettiği araç ise çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin kullandığı cipin plakasının çalıntı olduğu anlaşılırken saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca da kaydedildi.