Kağıthane'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 18:51

Kaza, Hasdal-Sütlüce bağlantı yolunda saat 16.10 sıralarında meydana geldi. Gökay Aydın'ın kullandığı panelvan, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından yolda savrulan panelvan daha sonra bir kargo şirketine ait panelvana çarparak durdu. Kargo şirketi aracı da kayarak önündeki 3 otomobile çarptı.

6 aracın karıştığı zincirleme kazada, biri kadın 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, araçların kenara çekilmesinin ardından trafik akışı tek şeritten verildi. Araçların çekiciyle yardımıyla kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

Panelvanın çarptığı ilk otomobilin sürücüsü Zekeriya Başak "Kırmızı ışık yanıyordu, herkes bekliyordu. Sonra adam emniyet şeridinden geliyordu. Yerler ıslak, fren yapamadı. Fren yapamayınca benim aracıma çarptı. Benim aracım da öndeki kargo aracına çarptı. Kendisi de sola döndü, solda herkesi ezdi geçti. Bir arkadaşımız yaralı, hastaneye gitti" diye konuştu.