TEM Otoyolu'nda kaza: Yol trafiğe kapatıldı
İstanbul Seyrantepe'de TEM Otoyolu'nda bir hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı, yol trafiğe kapatıldı.
Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı.
Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.
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