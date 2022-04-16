TEM Otoyolu'nda kaza: Yol trafiğe kapatıldı

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İstanbul Seyrantepe'de TEM Otoyolu'nda bir hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı, yol trafiğe kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2022 Cumartesi, 17:12

Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı.

Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.

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