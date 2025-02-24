Kağızman Belediyesi'ne atanan 'kayyum' göreve başladı

İçişleri Bakanlığınca kayyum olarak atanan Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, belediye binasına giderek görevine başladı.

Kağızman Belediyesi'ne atanan 'kayyum' göreve başladı
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AA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:20

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası kayyum olarak görevlendirilen Kaymakam Okan Daştan, sabah saatlerinde belediye binasına gitti.

Başkanlık makamına geçen Daştan, görevine başladı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından görevlendirmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Kars ili Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosya kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mehmet Alkan, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, aynı kanunun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın, Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirilmişti.


Etiketler: #kayyum #Kağızman

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