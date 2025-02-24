DEM Partili Bakırhan'dan kayyum açıklaması: 'Bir merkezden düğmeye basılmış gibi...'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:11

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın görevden uzaklaştırılıp, yerine kayyum olarak Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın görevlendirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakırhan, şunları kaydetti:

“31 Mart’ta, tüm sandık hilelerine rağmen kazandığımız belediyeleri hazmedemeyen AKP iktidarı, üç dönemdir sürdürdüğü kayyum politikasından vazgeçmiyor. Halkın iradesini yok sayarak bir utanca imza atanlar, şimdi de Kağızman Belediyemize kayyum atadı.

Kayyum düzeni adeta bir mizansen gibi işliyor. Yargı, İçişleri Bakanlığı ve kolluk güçleri, bir merkezden düğmeye basılmış gibi eş zamanlı harekete geçiyor. Daha duruşma bile başlamadan belediye binası abluka altına alınıyor, kayyum bina önünde hazır bekliyor. Vali ise Kars’ta 10 günlük eylem yasağı ilan ediyor. 12 Eylül’ü, OHAL süreçlerini ve darbe dönemlerini aratmayan bu uygulamalarla Kağızman halkının iradesine açıkça el konuluyor; ilçeye giriş çıkışlar dahi yasaklanıyor.

Bu haksızlığı, adaletsizliği ve onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz! Kayyumlar; hukuksuzluk, yolsuzluk ve talandır. Ama unutmasınlar, onlar gidecek, biz kalacağız! Halkın iradesi kazanacak!”